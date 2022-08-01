Хуснуллин рассказал о будущем предприятия «Азовсталь» в Мариуполе

На территории металлургического предприятия «Азовсталь» в Мариуполе будет создан технопарк. Об этом рассказал 1 августа замглавы правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, производства со старыми технологиями там не будет, но создадут рабочие места.

«Мы не видим восстановление в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем», — сказал он РБК.

Как добавил Хуснуллин, на территории «Азовсталь» создадут технопарк с элементами благоустройства. В настоящее время концепция дорабатывается.

Первые жилые дома в городе сдадут в сентябре, кроме того, в Мариуполе строятся больницы, будет возведен центр МЧС. Уже заменено большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные. Исторические здания в центре города будут восстановлены, подчеркнул он.

«Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», — заключил вице-премьер.

29 июля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Хуснуллиным поручил помочь Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) с восстановлением соцобъектов и домов. Хуснуллин доложил президенту, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трех лет.

22 июня Хуснуллин рассказал, что на месте завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться промышленный парк или место отдыха для горожан. По его словам, российские власти оценивают возможность усиления портовых мощностей Мариуполя, развития туризма и определяют приоритетные направления бизнеса для оказания поддержки.

16 июня стало известно, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Проекты по реконструкции региона курируют Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

О полном освобождении территории «Азовстали» стало известно 20 мая.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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