Хуснуллин уточнил свое заявление о продолжении работы «Азовстали» в Мариуполе

На месте завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться промышленный парк или место отдыха для горожан. Об этом в среду, 22 июня, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу, как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник Хуснуллин заявил, что власти РФ склоняются к мнению, что «Азовсталь» в дальнейшем должен продолжить работу.

Он добавил, что в городе уже строят больницу, восстанавливают сети и жилые микрорайоны. По его словам, российские власти оценивают возможность усиления портовых мощностей Мариуполя, развития туризма в регионе и определяют приоритетные направления бизнеса для оказания поддержки.

«Нам нужно быстрее запустить предприятия и полностью наладить жизнь в Мариуполе, чтобы город ожил, люди получили работу и жили в нормальных условиях. Это для нас очень важно. В ближайшее время мы основные параметры утвердим», — заключил Хуснуллин.

16 июня стало известно, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Проекты по реконструкции региона курируют Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

О полном освобождении территории «Азовстали» стало известно 20 мая.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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