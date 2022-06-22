Хуснуллин допустил продолжение работы завода «Азовсталь» в Мариуполе

Власти России склоняются к мнению, что завод «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу. Об этом 22 июня заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, вопрос, что делать с предприятием, очень важный.

«Но мы склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих», — сказал Хуснуллин.

Как продолжил вице-премьер, сценарий развития Мариуполя рассмотрен.

«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тыс.», — добавил он.

Основные параметры плана развития Мариуполя утвердят в течение месяца. В городе уже начали строить жилые квартиры, заключил Хуснуллин.

16 июня стало известно, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Проекты по реконструкции региона курируют Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Они находятся в тесном контакте с властями региона и Минобороны РФ.

О полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе стало известно 20 мая. Предприятие занимает небольшой полуостров, который отделяет от города река Кальмиус. Через реку перекинуто несколько мостов, один из них соединяет комбинат с портом Мариуполя.

Рядом с «Азовсталью» находится и достаточно крупный жилой микрорайон для работников и служащих предприятия. У самого берега моря расположен небольшой стадион, названный в честь предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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