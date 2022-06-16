Реклама
Прямой эфир
Мир
США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд в 2023 году
Экономика
Эксперты предупредили о превышающем 80% скоплении рисков перестрахования
Экономика
Президент России назвал ключевые задачи автопрома страны
Мир
Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США
Общество
В ПФР объяснили механизм досрочного получения части пенсии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 23 градусов выше нуля в Московском регионе 17 июня
Общество
Россиян предложили защитить от мошенничества при дистанционной торговле
Общество
Врач назвала первые признаки заражения клещевым энцефалитом
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью
Сюжет:

В Минстрое назвали основной упор при восстановлении Донбасса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал в четверг, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Сегодня формируются конкретные пошаговые планы по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. В первую очередь они направлены на полное восстановление качественной жизни, подготовку к зимнему периоду. Параллельно с этим восстанавливается вся социальная инфраструктура», — отметил замминистра в беседе с телеканалом «Звезда».

Стасишин отметил, что все те задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках скорейшего восстановления жизни на этих территориях, будут выполнены

Он уточнил, что проекты по реконструкции региона курируют заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Они находятся в тесном контакте с властями региона и Минобороны РФ.

Накануне в Минстрое РФ заявили, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках в первую очередь восстановят жилье и социальные объекты. В приоритет поставят и необходимую инфраструктуру — коммунальную и инженерную, сообщает телеканал «360».

Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация по защите мирных жителей Донбасса может закончиться к концу 2022 года, передает НСН.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москваподчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022