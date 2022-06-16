В Минстрое назвали основной упор при восстановлении Донбасса

Основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал в четверг, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Сегодня формируются конкретные пошаговые планы по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. В первую очередь они направлены на полное восстановление качественной жизни, подготовку к зимнему периоду. Параллельно с этим восстанавливается вся социальная инфраструктура», — отметил замминистра в беседе с телеканалом «Звезда».

Стасишин отметил, что все те задачи, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках скорейшего восстановления жизни на этих территориях, будут выполнены

Он уточнил, что проекты по реконструкции региона курируют заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Они находятся в тесном контакте с властями региона и Минобороны РФ.

Накануне в Минстрое РФ заявили, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках в первую очередь восстановят жилье и социальные объекты. В приоритет поставят и необходимую инфраструктуру — коммунальную и инженерную, сообщает телеканал «360».

Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация по защите мирных жителей Донбасса может закончиться к концу 2022 года, передает НСН.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москваподчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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