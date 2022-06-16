Пушилин выразил надежду на окончание спецоперации к концу 2022 года

Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса может закончиться к концу 2022 года. На это выразил надежду глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 16 июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Я очень на это надеюсь», — заявил лидер региона в интервью «РИА Новости».

Так он прокомментировал изложенную ранее депутатом Государственной Думы Адамом Делимхановым оценку положения дел. Тот еще 9 июня заявил о том, что спецоперация России по защите Донбасса может завершиться к концу 2022 года.

14 июня Пушилин предрек завершение «освободительной операции» в качестве полной победы союзнических сил.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».