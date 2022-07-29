Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 29 июля поручил помочь Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) с восстановлением соцобъектов и домов.

Глава государства отметил, что проведение спецоперации связано с разрушениями, поэтому необходимо содействовать Донбассу в восстановлении населенных пунктов.

Помимо этого, российский лидер предложил распространить возможность купить квартиру по жилищному сертификату и получить выплату на ремонт не только на жителей ДНР, но и ЛНР.

Хуснуллин, в свою очередь, доложил президенту, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трех лет.

«Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трех лет мы можем полностью город восстановить. Мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры — садики, школы, больницы — мы все восстановим», — заявил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, в мастер-план восстановления Мариуполя включен городской аэропорт.

«Из новых вещей: мы несколько изменили границы плана — предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению. Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Мы планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии», — добавил Хуснуллин.

Ранее, 27 июля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что для строительной отрасли получение дополнительных объемов работы в рамках восстановления ДНР и ЛНР — это возможность задействовать имеющийся у них ресурс, отработать стратегии географического расширения бизнеса, обеспечить загруженность существующих мощностей и избежать сокращений.

За день до этого Хуснуллин сообщил, что на территории ДНР и ЛНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

К октябрю необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в Мариуполе, заявлял 21 июля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе визита в город.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».