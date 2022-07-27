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Восстановление ЛНР и ДНР поддержит строительную отрасль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Для строительной отрасли получение дополнительных объемов работы в рамках восстановления ЛНР и ДНР — это возможность задействовать имеющийся у них ресурс, отработать стратегии географического расширения бизнеса, обеспечить загруженность существующих мощностей и избежать сокращений. Об этом «Известиям» заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, покупательская активность на российском рынке первичного снизилась относительно ажиотажного спроса последних пары лет.

Фактически рынок не нуждается в прежних рекордных объемах строительства и какое-то время будет придерживаться сдержанной стратегии, ориентированной на фактический покупательский спрос, отметил он.

«Поэтому для строительной отрасли получение дополнительных объемов — это возможность задействовать имеющийся у них ресурс, отработать стратегии географического расширения бизнеса, обеспечить загруженность существующих мощностей и избежать сокращений», — сказал Зайцев.

При этом на российском рынке наблюдается постепенно смещение покупательского спроса на рынок вторичного жилья и рост предложения в этом сегменте, добавил эксперт.

По его мнению, самое важное в такой ситуации — сохранять баланс объёма спроса и предложения на рынке первичного жилья, контролировать два эти показателя и выстраивать четкую стратегию, учитывающую потребности в новом жилье в каждом конкретном регионе с перспективой 5–10 лет.

По последним данным, которые сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в целом на территориях Донбасса ведутся строительно-монтажные работы на 200 объектах. Суммарно по всем программам в республиках работают уже порядка 6 тыс. строителей.

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