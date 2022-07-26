В ЛНР и ДНР работают более 10 тыс. строителей

Сейчас на территории восстанавливаемых республик ЛНР и ДНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во вторник, 26 июля.

«Мы продолжаем работы по восстановлению республик Донбасса. Сегодня на территориях регионов уже работает более 10 тыс. строителей и порядка 1,6 тыс. единиц техники», — сказал он.

16 июня стало известно, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. Проекты по реконструкции региона курируют Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

К октябрю необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в Мариуполе, заявлял 21 июля глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе визита в этот город.

«Прежде всего в приоритетах — восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры», — отмечал он.

Минстрой определился с объектами в Мариуполе, которые требуется поэтапно сносить, и уточнил сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

В конце июня председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов формирования возбуждены уголовные дела в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

С 28 мая морской порт города начал снова принимать суда после того, как Минобороны России разминировало территорию и акваторию мариупольской морской гавани.

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.