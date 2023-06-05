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Сотрудница магазина в Димитровграде рассказала о смерти своей коллеги от сидра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудница магазина «Территория пива» в Димитровграде, в котором продавался «отравленный сидр», унесший жизни 10 человек, рассказала о смерти своей коллеги из-за напитка.

По ее словам, женщина, по всей видимости, решила помянуть родителей и выпила около стакана сидра. Затем ее самочувствие начало ухудшаться, но она списала это на давление.

«Укол сделали, лучше стало. Пока домой ехали, она в кому впала. Мне сейчас только позвонили и сказали, что она умерла», — заявила сотрудница магазина в понедельник, 5 июня, в беседе с «Известиями».

Во время рассказа она не смогла сдержать слез. На последних кадрах видно, как на витрину магазина помещен листок с надписью «Закрыто».

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Ранее в этот день в городе были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек. По информации источника «Известий», погибли 10 человек.

Глава города Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области

5 июня был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в поставках алкогольной продукции, которая привела к массовому отравлению людей в двух областях.

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