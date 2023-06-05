Экс-разведчик ВС США назвал невозможным вступление Украины в НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО, так как отношение западных стран к Киеву негативное. Таким мнением поделился экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, надежды президента Украины Владимира Зеленского относительно вступления страны в альянс — это всего лишь плод его фантазии.

«Зеленский, они (западные страны. — Ред.) тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — отметил он, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал украинский лидер для вступления в оборонный блок.

1 июня Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, заявил, что надежды Киева на членство в Североатлантический альянс становятся всё более отдаленными. По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в альянс.

До этого, 30 мая, газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Из материала следовало, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом также отмечалось, что Украина не сможет вступить в альянс, пока не завершится спецоперация России.

Ранее, 24 мая, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке.