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В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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В Варшаве польская оппозиция 4 июня начала демонстрацию, на которой собралось полмиллиона человек. Об этом сообщает издание Polsat News со ссылкой на организаторов.

Организатором мероприятия является крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» экс-премьера Польши Дональда Туска.

Активисты со всех концов города направляются к Замковой площади, которая и без новоприбывших была переполнена. В ходе шествия демонстранты кричали антиправительственные лозунги. В мероприятии принимают участие представители всех оппозиционных партий за исключением «Конфедерации».

Основная колонна двигалась по городу около двух часов, остальные еще даже не двинулись с места после начала акции. Между тем акция протеста буквально замедлила жизнь города — местным жителям приходится отказываться от переполненного людьми метро и идти пешком до центра.

Данный митинг приурочен к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года. Участники выступают против экономических и политических действий правящей в Польше партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость».

«Мы здесь для того, чтобы вся Польша, Европа и мир увидели, насколько мы сильны, как многие из нас готовы бороться за демократию и свободную Польшу, как 30–40 лет назад», — отметил Туск.

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Ранее, 23 марта, в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. Протестующие приехали на 70–80 тракторах, некоторые прибыли также на легковых автомобилях. Фермеры требовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна.

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