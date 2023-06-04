Пожар произошел на нефтебазе в США из-за удара молнии

Удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе в Луизиане в США. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил телеканал NBC News.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 3 июня. Информации о пострадавших не поступало.

«Полиция штата Луизиана установила, что удар молнии стал причиной возгорания одного резервуара на нефтебазе Calcasieu Refining Co. в Лейк-Чарльзе в субботу», — сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что из-за пожара была объявлена ​​эвакуация для тех, кто находился на расстоянии 1,5 мили (2,4 км) от нефтебазы.

До этого крупный пожар в США произошел 28 мая на заводе по производству грузовиков в Кливленде в штате Северная Каролина. Информации о пострадавших не поступало.

В тот же день пожар также произошел недалеко от Голливудского бульвара («Аллеи славы») в Лос-Анджелесе. Отмечалось, что возгорание началось в лагере на Эль-Сентро перед зданием LA Fitness. Пострадавших не было.