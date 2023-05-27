Пожар вспыхнул около «Аллеи славы» в Голливуде

Пожар произошел недалеко от Голливудского бульвара («Аллеи славы») в Лос-Анджелесе США, сообщает 26 мая Police Frequency в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание началось в лагере на Эль-Сентро перед зданием LA Fitness.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как район возгорания заполонил густой дым. Судя по видео, загорелась одна из размещенных бездомными палаток. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что в Чехии задержали обвиняемого в крупнейшем лесном пожаре в истории страны. 36-летний мужчина летом 2022 года устроил пожар в национальном парке «Чешская Швейцария». Ущерб от возгорания составил около €10,5 млн.

Первоначально его направили в психиатрическую лечебницу. После выписки его задержали.