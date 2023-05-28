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Крупный пожар произошел на заводе по производству грузовиков в США

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Фото: CBS 17
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В США произошел крупный пожар на заводе по производству грузовых автомобилей в Кливленде (штат Северная Каролина). Об этом 26 мая сообщил телеканал CBS 17.


По его данным, возгорание началось в пятницу около 20:00 по местному времени на заводе Daimler Trucks North America на бульваре Стейтсвилл. Возгорание произошло возле складских помещений.

Информации о пострадавших не поступало.

На заводе работает более 2 тыс. человек. Это крупнейшее предприятие по производству грузовиков Freightliner в США.

Ранее в этот день пожар произошел недалеко от Голливудского бульвара («Аллеи славы») в Лос-Анджелесе. Отмечалось, что возгорание началось в лагере на Эль-Сентро перед зданием LA Fitness. Информации о пострадавших не поступало.

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