Крупный пожар произошел на заводе по производству грузовиков в США

В США произошел крупный пожар на заводе по производству грузовых автомобилей в Кливленде (штат Северная Каролина). Об этом 26 мая сообщил телеканал CBS 17.





По его данным, возгорание началось в пятницу около 20:00 по местному времени на заводе Daimler Trucks North America на бульваре Стейтсвилл. Возгорание произошло возле складских помещений.



Информации о пострадавших не поступало.



На заводе работает более 2 тыс. человек. Это крупнейшее предприятие по производству грузовиков Freightliner в США.

Ранее в этот день пожар произошел недалеко от Голливудского бульвара («Аллеи славы») в Лос-Анджелесе. Отмечалось, что возгорание началось в лагере на Эль-Сентро перед зданием LA Fitness. Информации о пострадавших не поступало.