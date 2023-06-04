Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра
Работа паромов на Керченской переправе приостановлена из-за сильного ветра 4 июня, сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер — до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в публикации в Telegram-канале.
По той же причине на некоторое время останавливалась работа паромной переправы через Керченский пролив вечером 10 апреля.
Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Крым.