Паромную переправу через Керченский пролив остановили из-за ветра

Работа паромной переправы через Керченский пролив временно остановлена из-за погодных условий. Об этом 10 апреля сообщило главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

«С 18:45 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (ветер)», — рассказали журналистам в ведомстве.

Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Крым. Через нее проходит перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, в связи с ремонтными работами на Крымском мосту, пострадавшем в результате теракта в октябре 2022 года.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Краснодарском крае и Крыму ожидается сильный ветер и осадки.

23 марта работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за тумана.

Также в этот день вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о возобновлении проезда небольших и пустых грузовых автомобилей по Крымскому мосту. При этом, по его словам, запуск движения тяжелых грузовиков пока не рассматривается.