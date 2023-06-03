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Россиянин Махмадбеков стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане

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Фото: vk.com/makh_73
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Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков занял первое место на этапе Гран-при в Таджикистане в весовой категории до 73 кг. Об этом сообщается 3 июня на сайте Федерации дзюдо России.

В финальной схватке Махмадбеков одержал победу над представителем Таджикистана Бехрузом Ходжазоду. Бронзовые медали завоевали спортсмен из Франции Бенджамин Аксус и дзюдоист из Мексики Жильберто Кардосо.

Этап Гран-при в Душанбе завершится 4 июня.

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Ранее, 2 июня, российские дзюдоисты Рамазан Абдулаев и Алеся Кузнецова завоевали золотые медали в первый день этапа Гран-при в Душанбе. Абдулаев победил азербайджанца Турана Байрамова в весовой категории до 60 кг. Кузнецова в весе до 52 кг поборола представительницу Азербайджана Гультай Маммадалиеву.

До этого, в мае, российские дзюдоисты завоевали медали 36-го чемпионата мира в Катаре.

12 мая президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Армана Адамяна, который стал победителем чемпионата мира в весовой категории до 100 кг. Спортсмен принес России первую медаль соревнований в Дохе.

13 мая российский дзюдоист Инал Тасоев стал серебряным призером чемпионата мира в Катаре в весовой категории свыше 100 кг. Золотая медаль досталась французу, трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру.

В апреле в Международной федерации дзюдо приняли решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

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