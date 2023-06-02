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Российские дзюдоисты Абдулаев и Кузнецова взяли золото на этапе Гран-при в Душанбе

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские дзюдоисты Рамазан Абдулаев и Алеся Кузнецова завоевали золотые медали в первый день этапа Гран-при в Душанбе. Финал соревнований состоялся 2 июня.

Абдулаев победил азербайджанца Турана Байрамова в весовой категории до 60 кг. Кузнецова в весе до 52 кг поборола представительницу Азербайджана Гультай Маммадалиеву.

Этапа Гран-при в Душанбе завершится 4 июня.

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Российские боксеры завоевали пять медалей в Ташкенте, а наши дзюдоисты выиграли золото и серебро в Дохе

Ранее в мае российские дзюдоисты завоевали медали 36-го чемпионата мира в Катаре. 12 мая президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Армана Адамяна, который стал победителем чемпионата мира в весовой категории до 100 кг. Спортсмен принес России первую медаль соревнований в Дохе.

13 мая российский дзюдоист Инал Тасоев стал серебряным призером чемпионата мира в Катаре в весовой категории свыше 100 кг. Золотая медаль досталась французу, трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру.

12 мая Европейский союз дзюдо (EJU) выступил за решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе. Отмечалось, что 20 дзюдоистов — участников чемпионата мира в Дохе — сохранят по окончании турнира шансы на отбор на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В апреле в Международной федерации дзюдо приняли решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

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