Более 400 пациентов в США по ошибке получили сообщение о подозрении на рак
Более 400 человек в США ошибочно получили сообщение о возможном раке, об этом сообщает Financial Times. Пациенты компании Grail прошли новаторский тест на выявление онкологических заболеваний. Письма были разосланы людям по ошибке поставщиком медицинских услуг PWNHealth, передает телеканал «Известия». Инцидент вызвал беспокойство среди страховщиков, один тест стоит около $950.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.