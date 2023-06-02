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Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву

Военный эксперт Леонков: европейские чиновники соревнуются, кто какое оружие поставит Украине
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Военный эксперт Алексей Леонков 2 июня прокомментировал «Известиям» слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что у Соединенного Королевства и других союзников Украины иссякают запасы вооружений, которые они могут предоставить Киеву.

«Когда они решают вопрос о новых поставках оружия, у них есть две причины. Первая — это нужно поставить оружие, когда Украина наступает и побеждает, а вторая — надо срочно поставить ей оружие, потому что Украина проигрывает. В данном случае когда говорят, что заканчивается оружие, то заканчивается оружие, которое не обеспечено деньгами или вместо него не будут поставлены американские средства поражения. У них там идут свои торги в странах НАТО. Оружие поставляют, его много, но правда, конечно, оно не бесконечно», — сказал он.

По мнению Леонкова, чиновники с проамериканской ориентацией сейчас сделают всё, чтобы максимально избавить европейские страны от европейского вооружения.

«Они прямо на перегонки соревнуются, кто какое оружие поставит. Та же самая Великобритания свои САУ поставила — выяснилось, что все, то есть их подразделение осталось без самоходного артиллерийского оружия. Почему они это сделали, вопрос открытый. Скорее всего, они рассчитывают, что в ближайшее время им САУ не понадобится», — заключил эксперт.

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30 мая глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство страны передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Он утверждает, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

18 мая заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Соединенное Королевство отправило Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, бронетранспортеры и бронемашины.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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