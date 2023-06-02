Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Две мирные жительницы погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Лесной Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате нанесенного удара погибли женщины 1974 и 1959 годов рождения. Также пострадал ребенок 2019 года рождения. Его госпитализировали.

Кроме того, предварительно, разрушения получил продуктовый магазин и частное домовладение.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) написало в Telegram-канале, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел был зафиксирован в 12:00.

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по 20 снарядов по поселку Александровка в пригороде Донецка и Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ночь на 1 июня украинские боевики трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм. Тогда же сообщалось, что в Донецке в результате обстрела погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.