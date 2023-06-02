Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Мир
Премьер Венгрии Орбан рассказал о своих молитвах за победу Эрдогана
Общество
Скончался заслуженный артист РФ Валерий Громовиков
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Мир
The Guardian сообщило об отмене 50% маршрутов в Британии из-за стачки железнодорожников
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО
Сюжет:

Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две мирные жительницы погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Лесной Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате нанесенного удара погибли женщины 1974 и 1959 годов рождения. Также пострадал ребенок 2019 года рождения. Его госпитализировали.

Кроме того, предварительно, разрушения получил продуктовый магазин и частное домовладение.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) написало в Telegram-канале, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел был зафиксирован в 12:00.

«Мы уже сами все «донецкие волки»
Спецрепортаж «Известий» с позиций «Пятнашки» в авдеевской промзоне

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по 20 снарядов по поселку Александровка в пригороде Донецка и Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ночь на 1 июня украинские боевики трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм. Тогда же сообщалось, что в Донецке в результате обстрела погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023