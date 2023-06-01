Двое мужчин погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое мирных жителей. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Уточняется, что по состоянию на 9:30 в результате удара погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Донецк в ночь на 1 июня. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

Накануне, 31 мая, журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе. При обстреле погибли три человека. Они скончались до прибытия скорой помощи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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