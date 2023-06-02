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Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по 20 снарядов по поселку Александровка в пригороде Донецка и Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило 2 июня в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению <…> Александровки, выпущено 20 ракет из РСЗО», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Также спустя несколько минут появилось сообщение о том, что зафиксирован обстрел по направлению Макеевки, выпущено 20 ракет из РСЗО.

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Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по региону 32 снаряда из стволовой артиллерии.

Также 1 июня в экстренных службах сообщили об обстрелах гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны украинских войск. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки. В результате обстрела погиб мирный житель.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры Новой Каховки после интенсивного обстрела. Стреляли по центру города, жилому сектору. На них видно, как из пожарного шланга тушат частный дом, в который попал снаряд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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