Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об усилении группировки ВСУ под Серебрянским лесничеством
Происшествия
ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Херсонской области
Общество
Режиссера Панфилова сняли с аппарата ИВЛ
Общество
Белгородский оперштаб опроверг данные о прорыве ВСУ в регион
Армия
Огнем РСЗО «Смерч» был поражен пункт управления ВСУ на запорожском направлении
Мир
В США предрекли рецессию независимо от повышения потолка госдолга
Происшествия
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Армия
В войска начали поставлять новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Пародист»
Общество
Названы города России с самыми доступными однокомнатными квартирами
Мир
Посол опроверг решение Турции селить туристов из РФ и Украины в разные отели
Мир
Столтенберг сообщил о выдвижении 700 военных НАТО в Косово
Общество
Глава МВД наградил оказавших содействие полицейским детей и подростков
Сюжет:

ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Херсонской области

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. В течение ночи под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки, сообщили в четверг, 1 июня, в экстренных службах.

«В общей сложности было выпущено 28 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал собеседник.

Обстрелы региона также велись в течение всего прошлого дня. Тогда украинские боевики выпустили 12 снарядов по Голой Пристани, девять по Васильевке и восемь по Крынкам. Еще по семь боеприпасов было выпущено по населенным пунктам Саги и Казачьи Лагеря. Также под обстрел попала Корсунка — пять снарядов.

Жертвы среди гражданского населения и масштабы разрушений уточняются.

«При каждом попадании снаряда город вздрагивает»
«Известия» побывали в Новой Каховке и выяснили, как держится под обстрелами ГЭС

Ранее, 29 мая, ВСУ обстреляли из артиллерии Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 32 снаряда.

Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова показала разрушения после обстрела украинских боевиков в Каховке и селе Малокаховка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023