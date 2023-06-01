ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. В течение ночи под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки, сообщили в четверг, 1 июня, в экстренных службах.

«В общей сложности было выпущено 28 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал собеседник.

Обстрелы региона также велись в течение всего прошлого дня. Тогда украинские боевики выпустили 12 снарядов по Голой Пристани, девять по Васильевке и восемь по Крынкам. Еще по семь боеприпасов было выпущено по населенным пунктам Саги и Казачьи Лагеря. Также под обстрел попала Корсунка — пять снарядов.

Жертвы среди гражданского населения и масштабы разрушений уточняются.

Ранее, 29 мая, ВСУ обстреляли из артиллерии Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 32 снаряда.

Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова показала разрушения после обстрела украинских боевиков в Каховке и селе Малокаховка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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