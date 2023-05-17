«Известия» показали разрушения в Каховке и Донецке после обстрела ВСУ

Новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлись по городу Каховка и селу Малокаховка в Херсонской области. Как рассказала 17 мая корреспондент «Известий» Наталья Графчикова, один из снарядов, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» упал во дворе жилого дома.

На видеокадрах запечатлены обломки стены и большая воронка на месте попадания боеприпаса на крыше дома. Рядом у дома лежит тело погибшей женщины.

«Снаряд вон там прилетел, где сарай. Окна разбились. Она, видно, выскочила, и ее осколками засыпало. Это моя родственница 1955 года рождения», — сообщила хозяйка.

В соседнем доме снаряд попал в комнату на втором этаже, в результате в стене зияет огромная дыра на улицу. По словам хозяина, ВСУ обстреливают их жилища с правого берега Днепра.

В этот же день украинские вооруженные формирования (ВФУ) снова ударили по Куйбышевскому району Донецка. Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что снаряд попал по одному из магазинов через крышу.

«Снаряд вошел в крышу и разорвался над торговым залом. Все, кто здесь были, либо погибли, либо ранены тяжело», — отметил журналист.

Как рассказали работники магазина, это уже четвертый раз за текущий год, когда ВСУ прицельно бьют по их торговой точке. В результате предыдущих обстрелов крышу магазина уже дополнительно укрепляли балкой. Также у одной из работниц остались на память шрамы от осколков: она получала ранения в глаз и в спину.

Ранее, 16 мая, корреспондент «Известий» сообщала, что порядка 250 снарядов ВСУ выпустили по Малокаховке в Каховском районе Херсонской области. Были повреждены жилые дома. Журналист отметила, что сначала украинские войска устроили минометный обстрел, после чего перешли на «Грады».

17 мая мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Также он сообщал, что в результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погибла женщина.

14 мая в экстренных службах рассказали о том, что за сутки ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области 84 снарядами. Гражданская инфраструктура населенных пунктов области была обстреляна снарядами из ствольной артиллерии.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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