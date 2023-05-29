ВСУ выпустили 32 снаряда по населенным пунктам Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью в понедельник, 29 мая, обстреляли из артиллерии Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 32 снаряда. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Васильевка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии», — отмечается в сообщении.

Информация по погибших и разрушениях уточняется, отметили в Telegram-канале «Херсонский вестник».

В воскресенье, 28 мая, ВСУ обстреляли населенные пункты Новая Збурьевка, Солонцы, Кардашинка, Корсунка, Песчановка, Саги, Днепряны, Голая Пристань, Алёшки. По селам был выпущен 91 снаряд из ствольной артиллерии.

Ранее, 26 мая, Новая Каховка осталась без электроснабжения в результате обстрела ВСУ. 17 мая корреспондент «Известий» Наталья Графчикова показала разрушения в Каховке и селе Малокаховка после обстрела украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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