«Известия» показали кадры Новой Каховки после интенсивного обстрела

По Новой Каховке в Херсонской области спустя два дня затишья украинская сторона открыла огонь. Стреляли по центру города, жилому сектору. Есть погибшие. Обстановку в городе после атаки 1 июня показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На кадрах видно, как из пожарного шланга тушат частный дом, в который попал снаряд. На соседнем участке вместо прежнего дома сейчас завалы. Все участки усыпаны грудами материалов, из которых были построены здания. Покошены заборы.

«Ударили по центру города, по частному сектору. Сейчас пожарные расчеты заканчивают разбирать завалы. Было возгорание — его потушили. По меньшей мере один погибший в результате обстрела», — отметил Тимашев.

Один из местных жителей рассказал, как происходил обстрел.

«Да, была абсолютная тишина, но, как вы видите, подлый удар по жилому массиву — результат его вот (показывает осколок. — Ред.). У меня в руках вот таким осколком убило человека 53-го года рождения, Александра Николаевича. В своем родном доме погиб», — поделился собеседник.

Местная жительница отметила, что выстрел произошел внезапно. В ее доме выбиты все стекла, уничтожена мебель. Она рассказала, что сразу, как услышала выстрелы, побежала к мужу — но тот был уже ранен.

«Я когда вошла, он лежал вот на кресле, склонившись. Я его пыталась немножко поднять, но вижу, что там кровь, раны. Побоялась его так переворачивать», — сказала женщина.

Ранее в этот день в экстренных службах сообщили об обстрелах гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны украинских войск. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки. В общей сложности было выпущено 28 снарядов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.