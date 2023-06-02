Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Экономика
Нефть Brent подорожала до $75 перед заседанием ОПЕК+
Мир
Премьер Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ
Происшествия
ВСУ ночью выпустили по Херсонской области 32 снаряда
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Петиция за увольнение министра культуры Украины набрала необходимые голоса
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
Губернатор рассказал о повреждениях домов после атаки беспилотников в Курске
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Сюжет:

ВСУ ночью выпустили по Херсонской области 32 снаряда

0
Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по региону 32 снаряда из стволовой артиллерии. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил источник в экстренных службах.

В частности, обстрел производился по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Горностаевки, Забарино, Каир.

По Новой Каховке также было выпущено два реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха».

Кроме того, обстрелу из стволовой артиллерии и РСЗО подверглись такие населенные пункты, как Корсунка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Песчановка, Подстепное, Голая Пристань и Саги.

Жертвы среди мирных жителей и разрушения уточняются.

Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
Удары пришлись по хорошо укрепленным укрытиям, где находились представители спецслужбы, полагают эксперты

Накануне, 1 июня, в экстренных службах сообщили об обстрелах гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны украинских войск. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки.

В результате обстрела со стороны украинских военных погиб мирный житель.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры Новой Каховки после интенсивного обстрела. Стреляли по центру города, жилому сектору. На них видно, как из пожарного шланга тушат частный дом, в который попал снаряд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023