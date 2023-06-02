ВСУ ночью выпустили по Херсонской области 32 снаряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по региону 32 снаряда из стволовой артиллерии. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил источник в экстренных службах.

В частности, обстрел производился по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Горностаевки, Забарино, Каир.

По Новой Каховке также было выпущено два реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха».

Кроме того, обстрелу из стволовой артиллерии и РСЗО подверглись такие населенные пункты, как Корсунка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Песчановка, Подстепное, Голая Пристань и Саги.

Жертвы среди мирных жителей и разрушения уточняются.

Накануне, 1 июня, в экстренных службах сообщили об обстрелах гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны украинских войск. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки.

В результате обстрела со стороны украинских военных погиб мирный житель.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры Новой Каховки после интенсивного обстрела. Стреляли по центру города, жилому сектору. На них видно, как из пожарного шланга тушат частный дом, в который попал снаряд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.