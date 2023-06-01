Один человек погиб в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ

В Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек. Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Один мирный житель 70 лет погиб, есть раненые. На месте работают экстренные службы», — говорится в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Уточняется, что в результате обстрела также было разрушено три частных дома.

Ранее в этот день в экстренных службах сообщили об обстрелах гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны украинских войск. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки. В общей сложности было выпущено 28 снарядов.

Ранее, 29 мая, ВСУ обстреляли из артиллерии Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области. Украинские войска выпустили 32 снаряда.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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