Украинские боевики трижды за три часа обстреляли Донецк

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) трижды обстреляли Донецк в ночь на 1 июня. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, обстрелы по Петровскому району Донецка были зафиксированы в 22:40, 23:00 и 01:25 (совпадает с мск). В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

31 мая журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе.

В результате обстрела погибли три человека. Они скончались до прибытия скорой помощи.

Ранее, 30 мая, украинские военные рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под огнем оказались Петровский и Киевский районы.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.