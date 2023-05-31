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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Украинские военные 31 мая обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как передает журналист «Известий» Данил Емельянов, националисты ударили по жилому кварталу Донецка.

Снаряд упал в Калининском районе. На предоставленных корреспондентом кадрах видно, как над частным сектором в небо поднимается густой столб черного дыма.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что обстрел был зафиксирован в 10:55. Отмечается, что было выпущено три ракеты.

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Ранее, 30 мая, украинские военные рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под огнем оказались Петровский и Киевский районы.

Позже в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО. Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Кроме того, в результате удара ВСУ по жилому району Донецка один из снарядов попал в частный дом, где получил ранение мужчина. Корреспондент «Известий» показал воронку, оставшуюся на месте попадания боеприпаса и разрушения во дворе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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