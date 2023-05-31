ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские военные 31 мая обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как передает журналист «Известий» Данил Емельянов, националисты ударили по жилому кварталу Донецка.

Снаряд упал в Калининском районе. На предоставленных корреспондентом кадрах видно, как над частным сектором в небо поднимается густой столб черного дыма.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что обстрел был зафиксирован в 10:55. Отмечается, что было выпущено три ракеты.

Ранее, 30 мая, украинские военные рано утром обстреляли Донецк, выпустив по городу 37 снарядов. Под огнем оказались Петровский и Киевский районы.

Позже в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО. Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Кроме того, в результате удара ВСУ по жилому району Донецка один из снарядов попал в частный дом, где получил ранение мужчина. Корреспондент «Известий» показал воронку, оставшуюся на месте попадания боеприпаса и разрушения во дворе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.