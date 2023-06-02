Политолог обвинил Запад в попытках помешать мирному разрешению конфликта на Украине

США вместе со своими европейскими союзниками всеми силами пытаются помешать мирному разрешению украинского конфликта. Об этом 2 июня в беседе с «Известиями» заявил турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

Политолог подчеркнул, что одним из оставшихся инструментов диалога между Россией и Украиной остается зеленый коридор зерновой сделки. Однако Запад не выполняет свои обязательства перед РФ, что и стало причиной ввода ограничений российской стороной.

«Используя различные методы, они (страны Запада. — Ред.) провоцируют стороны сделки, не дают России, Турции и Украине достичь нужных договоренностей. Это саботаж, направленный на прекращение всяческих попыток дипломатического прекращения конфликта между Россией и Украиной», — отметил он.

По мнению Онура Гюзальтана, одной из причин прерывания экспорта российского аммиака стали спекуляции на мировом производственном рынке, так как это вещество используется и при производстве удобрений.

«Уже сейчас в Африке разгорается продовольственный кризис. Если функционирование зеленого коридора прекратится, перебои с поставками продуктов будут происходить по всему миру, и особенно сильно это усугубит ситуацию в Африке», — заключил он.

1 июня представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Россия проинформировала Совместный координационный центр (СКЦ) об ограничительных мерах на регистрацию судов, которые следуют в украинский порт Южный. Известно, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не возобновится экспорт российского аммиака.

30 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отправит в Нигерию партию удобрений на безвозмездной основе. По его словам, руководство ЕС «в полном соответствии с колониальными практиками» блокировало данную инициативу, после чего у России ушло полгода, чтобы отправить хотя бы первую партию удобрений в количестве 20 т в Малави.

29 мая Лавров отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.