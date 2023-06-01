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Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову после обстрелов со стороны украинской армии 1 июня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Необходимые поручения [по итогам разговора] даны», — отметил Песков.

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Ранее в этот день президент наградил Жданова орденом Мужества.

Обстрелы Шебекино украинскими боевиками начались в конце мая. Так, при атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня. Погибших нет.

Сегодня взрывы были также и в самом Белгороде.

Песков заявил, что Минобороны, Пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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