Жители Белгорода рассказали «Известиям» о взрыве в районе Харьковской Горы

Жители Белгорода рассказали корреспонденту «Известий» Ксении Солдатовой о взрыве в районе Харьковской Горы.

«<...> Буквально секунд десять, и я успел увидеть — она над дорогой летела в сторону торгового центра. И потом хлопок такой, секунд через пять, я вышел, смотрю — и дым пошел с этой стороны», — рассказал житель.

Вокруг места падения перегородили всю территорию, это одна из центральных улиц. На кадрах также запечатлены осколки разорвавшегося снаряда.

Ранее в этот день стало известно, что в Белгороде упал снаряд на улице Щорса. Харьковская Гора расположена в том числе на этой улице.

Кроме того, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Белгороде взорвалось неизвестное устройство, в результате которого пострадали два человека.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Белгородская область, в частности город Шебекино, ранее, в ночь на 1 июня, уже подвергалась обстрелам. По последним данным, погибших нет. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

В настоящий момент в Белгороде находится один из крупнейших пунктов временного размещения— «Белгород Арена».

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.