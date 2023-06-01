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Два человека пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в Белгороде

Гладков: два человека пострадали в результате взрыва неизвестного устройства в Белгороде
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Фото: t.me/vvgladkov
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Два человека пострадали после взрыва в Белгороде неизвестного устройства. Об этом 1 июня сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во Вторую городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — написал он.

По его словам, также поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
Как Белгородская область живет после террористической атаки ВФУ — в спецрепортаже «Известий»

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщила о падении снаряда в Белгороде на улице Щорса в районе Харьковской горы.

Белгородская область, в частности город Шебекино, ранее, в ночь на первое июня, уже подвергалась обстрелам. По последним данным, при ударе со стороны Вооруженных сил Украины пострадали восемь человек, погибших нет. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

В настоящий момент в Белгороде находится один из крупнейших пунктов временного размещения— «Белгород Арена». Туда были направлены жители приграничных с Украиной районов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал главной задачей всех служб — помощь людям.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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