Взрыв произошел в Белгороде

В Белгороде произошел взрыв. Как сообщает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, причиной, вероятно, стало падение снаряда.

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Щорса.

Белгородская область, в частности город Шебекино, ранее, в ночь на первое июня, уже подвергалась обстрелам. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Ранее в районе Шебекино корреспондент заметила автомобили, перевозящие военную технику.

В настоящий момент в Белгороде находится один из крупнейших пунктов временного размещения— «Белгород Арена». Туда были направлены жители приграничных с Украиной районов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал главной задачей всех служб — помощь людям.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.