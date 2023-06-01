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Взрыв произошел в Белгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Белгороде произошел взрыв. Как сообщает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, причиной, вероятно, стало падение снаряда.

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Щорса.

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Белгородская область, в частности город Шебекино, ранее, в ночь на первое июня, уже подвергалась обстрелам. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Ранее в районе Шебекино корреспондент заметила автомобили, перевозящие военную технику.

В настоящий момент в Белгороде находится один из крупнейших пунктов временного размещения— «Белгород Арена». Туда были направлены жители приграничных с Украиной районов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал главной задачей всех служб — помощь людям.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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