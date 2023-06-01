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Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 1 июня.

В нем отмечается, что Жданов награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

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Обстрелы Шебекино украинскими боевиками начались в конце мая. Так, при атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня. По последним данным, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, Пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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