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В России начала действовать летняя скидка на железнодорожные поездки для детей

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Скидка 50% на железнодорожные поездки по России летом начала действовать для детей от 10 до 17 лет. Сниженный тариф актуален для плацкартных и общих вагонов скорых и пассажирских поездов дальнего следования, передает телеканал «Известия». А также для некоторых «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонов. Скидка распространяется на сам билет, но не на дополнительные услуги. В летний период на отдых в составе организованных групп отправятся более 600 тыс. детей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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