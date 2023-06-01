В России начала действовать летняя скидка на железнодорожные поездки для детей

Скидка 50% на железнодорожные поездки по России летом начала действовать для детей от 10 до 17 лет. Сниженный тариф актуален для плацкартных и общих вагонов скорых и пассажирских поездов дальнего следования, передает телеканал «Известия». А также для некоторых «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонов. Скидка распространяется на сам билет, но не на дополнительные услуги. В летний период на отдых в составе организованных групп отправятся более 600 тыс. детей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.