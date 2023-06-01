В России заработал ГОСТ для систем оповещения населения

ГОСТ для систем оповещения населения заработал в России. Новые стандарты позволят обеспечить единый обмен информацией на всех уровнях. ГОСТ будут использовать органы государственной власти, местного самоуправления и прочие организации, для которых актуальна система оповещения, передает телеканал «Известия». Вопрос подняли после трагедии в Краснодарском крае в городе Крымск в 2012 году. Тогда в результате наводнения погибли 170 человек — они не слышали системы оповещения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.