Нет никаких сомнений в том, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов. С этим мнением согласился 1 июня президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», — сказал в беседе с Путиным отец одного из семейств.

Глава государства согласился с его словами.

«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности», — отметил президент РФ.

В январе Путин отметил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

26 декабря 2022 года президент России выразил уверенность в выполнении всех задач СВО. Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.