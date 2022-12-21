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Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО

Путин: против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Все задачи специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса будут безусловно выполнены. На это указал 21 декабря президент России Владимир Путин, выступая в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ.

«На всех территориях России будет обеспечена безопасность наших граждан. Сила увеличивается постоянно, с каждым днем, мы будем этот процесс наращивать», — отметил глава государства.

Президент заявил, что против России сейчас активно используется военный потенциал почти всех основных стран Североатлантического альянса (НАТО). Средства, которые ими применяются, должны быть тщательно проанализированы и использованы в строительстве наших Вооруженных сил России для повышения боевых возможностей войск, а также российских спецслужб.

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При этом российские военные уже получили огромный боевой опыт в ходе СВО. И этот опыт, в свою очередь, должен стать основой для совершенствования боевой учебы в дальнейшем, указал российский лидер.

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены», — отметил Путин.

Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн. При этом, как отметил российский лидер, «это не высокопарные слова».

Ранее в среду сообщалось, что президент РФ также в ходе заседания коллегии Министерства обороны поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Песков подчеркнул, что в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление Донбасса.

До этого, 11 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Россия намерена продолжать спецоперацию по защите Донбасса. По словам Кирби, в Белом доме видят, что президент России полон решимости продолжать военные действия против Украины.

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели российской специальной военной операции по защите Донбасса не менялись. И российское Минобороны продолжает наносить ракетные удары по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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