Песков подчеркнул неизменность целей спецоперации по защите Донбасса

Цели российской специальной военной операции по защите Донбасса не менялись, ракетные удары наносятся Минобороны по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре Украины. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По целям стоит адресовать вопрос в Минобороны, но цели никак не менялись, речь об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной деятельности Киева.

«Ключевые слова — прямо или косвенно», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Россия никаким образом не виновата в инциденте с падением ракеты на территории Польши.

«Что касается инцидента в Польше, то Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами», — добавил он.

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