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В Белом доме заявили о намерении России продолжать СВО на Украине

Белый дом: Россия намерена продолжить специальную военную операцию на Украине
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия намерена продолжать спецоперацию по защите Донбасса. Об этом 11 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«То, что мы видим на месте событий, — это президент России Владимир Путин, который намерен продолжить военные действия против Украины», — сказал он в эфире ABC News.

Представитель Белого дома также заявил, что США не подталкивают Украину к проведению каких-либо операций на территории России. Он пояснил, что задача США заключается только в поддержке Киева в вопросе защиты «своих территорий», в том числе потерянных за время специальной военной операции.

Ранее, 1 декабря, президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации, если тот примет такое решение. При этом, по словам американского лидера, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

31 октября Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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