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Белый дом заявил, что США не поощряют Украину к операциям на территории России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США не подталкивают Украину к проведению каких-либо операций на территории России. Об этом 11 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы определенно не подталкиваем [Украину] и не способствуем украинским операциям внутри России», — сообщил он в эфире телеканала ABC.

Кирби пояснил, что задача США заключается только в поддержке Киева в вопросе защиты «своих территорий», в том числе потерянных за время специальной военной операции. Он также добавил, что обострение военного конфликта на Украине не отвечает интересам Вашингтона.

7 декабря Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно. Кирби также добавил, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесение ударов по территории РФ.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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