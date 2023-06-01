Скверы у Белого озера и Керепети благоустроят в Томске в 2024 году

В Томске в 2024 году благоустроят скверы у Белого озера и озера Керепеть в микрорайоне Радонежский. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Проекты благоустройства территорий набрали наибольшее число голосов по результатам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Абсолютным лидером стал сад «Белое озеро», за него проголосовало свыше 11,5 тыс. человек. За вторую позицию до последней минуты велась отчаянная борьба между сторонниками сквера у Университетского озера и сквера на улице Трудовой в районе озера Керепеть в микрорайоне Радонежский», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Томск», сквер у Керепети получил почти на 300 голосов больше, набрав свыше 7,3 тыс. голосов. Голосование проходило с 15 апреля по 31 мая.

В середине мая сообщалось, что в Томске на третий этап благоустройства Буфф-сада направят 30 млн рублей. Стоимость первой очереди обустройства составила 22 млн рублей, второй — 54 млн.