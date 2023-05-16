В Томске на продолжение благоустройства Буфф-сада направят 30 млн рублей

В Томске на третий этап благоустройства Буфф-сада направят 30 млн рублей. Об этом председатель облдумы Оксана Козловская сообщила во вторник, 16 мая, в ходе выездного заседания профильного комитета.

«Стоимость первой очереди обустройства Буфф-сада [составляет] 22 млн рублей, второй — 54 млн. Стоимость реализации третьей очереди составляет 30 млн рублей, всего будет потрачено более 100 млн», — рассказала Козловская.

Как уточняет РИА «Томск», изначально работы планировалось провести в два этапа, но из-за увеличения стоимости стройматерилов пришлось добавить третий, реализация которого запланирована на 2024 год. В рамках последней очереди на площадке завершат реставрацию фонтана, установят беседки и различные арт-объекты, проведут озеленение.

Первый этап благоустройства прошел в 2022 году, тогда подрядчик реконструировал детскую площадку. Второй этап планируется завершить в августе 2023-го. Он предусматривает обустройство освещения, замену дорожного покрытия, установку малых архитектурных форм, в том числе скамеек и теневого навеса.