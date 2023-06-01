Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве

Массовая авария произошла утром 1 июня в Москве на Ярославском шоссе. Видео с места ДТП появилось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что в инциденте пострадали сразу семь автомобилей. Поврежденные машины заняли две полосы шоссе, из-за этого движение на дороге затруднено.

Причины ДТП и наличие пострадавших в настоящий момент выясняется.

Ранее в этот день стало известно, что во Владивостоке в результате массового ДТП погибли две 17-летние пассажирки иномарки. Предварительно установлено, что вечером 31 мая 19-летний водитель Nissan Tiida, не имеющий водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla Axio, а затем с Honda Fit.