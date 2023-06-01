Две несовершеннолетние погибли в результате массового ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке в результате массового ДТП погибли две 17-летние пассажирки иномарки. Об этом 1 июня сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что вечером 31 мая 19-летний водитель Nissan Tiida, не имеющий водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla Axio, а затем с Honda Fit.
В результате аварии две его несовершеннолетние пассажирки скончались на месте, сам водитель иномарки госпитализирован. Расследование произошедшего инцидента находится на контроле региональной прокуратуры.
31 мая в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил мужчину на электросамокате, пострадавший скончался от полученных травм. Погибший пытался преодолеть проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.