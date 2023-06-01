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В Лондоне во время экологического митинга задержали 73-летнюю активистку-инвалида

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Лондоне полиция арестовала 73-летнюю активистку в инвалидной коляске во время протестной акции экологического движения Just Stop Oil. Об этом сообщила газета Evening Standard 31 мая.

Женщину увезли в отделение прямо с места проведения демонстрации. Также арестовали 81-летнего священника. Всего полиция задержала примерно 10 человек.

Около 66 активистов устроили медленное шествие по дороге, из-за чего затруднили движение автомобилей. Протестующие обратились к правительству прекратить выдачу новых лицензий на нефть, газ и уголь. Акция продлилась около получаса.

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30 мая организация в своем Twitter-аккаунте сообщила, что активисты затруднили движение на четырех мостах в Лондоне. Акция завершилась после прибытия на места полиции.

27 мая активисты движения Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. Два человека выбежали на поле в середине первого тайма и распылили оранжевый порошок, который ранее уже применяли на других акциях.

Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри.

В октябре 2022 года участники движения совершили в знак протеста на «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт. Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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