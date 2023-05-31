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Экоактивисты затруднили движение на четырех мостах в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Активисты экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протестной акции против добычи нефти и газа. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила сама организация в своем Twitter-аккаунте.

«В 16:15 68 сторонников Just Stop Oil в четырех группах начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, по Лондонскому и Тауэрскому мостам, замедлив движение до минимума», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что акция протеста завершилась после прибытия на места лондонской полиции. Никаких арестов не было произведено.

Движение заявляет, что все основные британские политические партии, кроме тори, согласны с тем, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Также активисты считают, что на их стороне большинство британского населения.

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Ранее, 27 мая, активисты движения Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. Два человека выбежали на поле в середине первого тайма и распылили оранжевый порошок, который ранее уже применяли на других акциях.

До этого, 21 апреля, двух экоактивистов из организации приговорили к тюремному заключению из-за блокировки движения на мосту королевы Елизаветы II. Инцидент произошел рано утром 17 октября. Тогда защитники экологии забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение.

Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.

В октябре 2022 года участники движения совершили в знак протеста на «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт. Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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