Экоактивисты затруднили движение на четырех мостах в Лондоне

Активисты экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протестной акции против добычи нефти и газа. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила сама организация в своем Twitter-аккаунте.

«В 16:15 68 сторонников Just Stop Oil в четырех группах начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, по Лондонскому и Тауэрскому мостам, замедлив движение до минимума», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что акция протеста завершилась после прибытия на места лондонской полиции. Никаких арестов не было произведено.

Движение заявляет, что все основные британские политические партии, кроме тори, согласны с тем, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Также активисты считают, что на их стороне большинство британского населения.

Ранее, 27 мая, активисты движения Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. Два человека выбежали на поле в середине первого тайма и распылили оранжевый порошок, который ранее уже применяли на других акциях.

До этого, 21 апреля, двух экоактивистов из организации приговорили к тюремному заключению из-за блокировки движения на мосту королевы Елизаветы II. Инцидент произошел рано утром 17 октября. Тогда защитники экологии забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение.

Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.

В октябре 2022 года участники движения совершили в знак протеста на «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт. Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».